Мошенники убедили жену участника СВО взять кредит на 1,5 для выполнения "сверхсекретной миссии спецслужб"

РИА Новости: мошенники убедили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 млн руб

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Жительницу Подмосковья обманули телефонные мошенники, выдавая себя за представителей "сверхсекретной миссии спецслужб", чтобы заставить ее взять кредит на 1,5 миллиона рублей. Источник из правоохранительных органов сообщил РИА Новости, что ее нашли в банке, куда она пришла за вторым кредитом.

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Во вторник утром в Telegram-канале "Русская Община ZOV" появилась запись о том, что жена одного из участников СВО якобы была похищена преступниками в Подмосковье. По предварительной информации, злоумышленники связались с женщиной по телефону и убедили ее взять кредит. Она получила в банке 1,5 миллиона рублей. К настоящему моменту женщина найдена и получает помощь. Согласно ее словам, мошенники утверждали, что взятие кредита является частью сверхсекретной миссии по заданию спецслужб, сообщает источник агентства.

Он также добавил, что женщину обнаружили сегодня в одном из банков Подмосковья, куда она собиралась взять второй кредит.