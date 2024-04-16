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Мошенники убедили жену участника СВО взять кредит на 1,5 для выполнения "сверхсекретной миссии спецслужб"

РИА Новости: мошенники убедили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 млн руб

1:06
Происшествия

Жительницу Подмосковья обманули телефонные мошенники, выдавая себя за представителей "сверхсекретной миссии спецслужб", чтобы заставить ее взять кредит на 1,5 миллиона рублей. Источник из правоохранительных органов сообщил РИА Новости, что ее нашли в банке, куда она пришла за вторым кредитом.

РИА Новости: мошенники убедили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 млн руб
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во вторник утром в Telegram-канале "Русская Община ZOV" появилась запись о том, что жена одного из участников СВО якобы была похищена преступниками в Подмосковье. По предварительной информации, злоумышленники связались с женщиной по телефону и убедили ее взять кредит. Она получила в банке 1,5 миллиона рублей. К настоящему моменту женщина найдена и получает помощь. Согласно ее словам, мошенники утверждали, что взятие кредита является частью сверхсекретной миссии по заданию спецслужб, сообщает источник агентства. 

Он также добавил, что женщину обнаружили сегодня в одном из банков Подмосковья, куда она собиралась взять второй кредит.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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