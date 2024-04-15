Стала известна причина массовой драки мигрантов на стройке в Москве

Конфликт рабочих на стройплощадке в Москве произошёл из-за арматуры

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Причиной массовой драки рабочих на стройплощадке на востоке столицы стало несправедливое распределение арматуры. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: flickr.com by Билл Джейкобус is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собеседник агентства рассказал, что в потасовке участвовали 14 граждан Узбекистана и 16 — Таджикистана. После драки обращений в медучреждения от них не поступало, добавил он.

В понедельник в Telegram-каналах распространилось видео, на котором несколько десятков строителей дерутся на стройплощадке. Главком СК Москвы возбудил дело о хулиганстве.

Ранее Госдума РФ спрогнозировала проблемы для Армении из-за потока мигрантов из Великобритании.