Стала известна причина массовой драки мигрантов на стройке в Москве

Причиной массовой драки рабочих на стройплощадке на востоке столицы стало несправедливое распределение арматуры. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что в потасовке участвовали 14 граждан Узбекистана и 16 — Таджикистана. После драки обращений в медучреждения от них не поступало, добавил он.
В понедельник в Telegram-каналах распространилось видео, на котором несколько десятков строителей дерутся на стройплощадке. Главком СК Москвы возбудил дело о хулиганстве.
Ранее Госдума РФ спрогнозировала проблемы для Армении из-за потока мигрантов из Великобритании.
Также повысился гонорар сына шансонье.