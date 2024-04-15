Депутат Госдумы Говырин заявил о проблемах правоохранительной системы Армении при потоке мигрантов из Великобритании

Говырин: Армению ждут последствия при принятии мигрантов из Великобритании

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Депутат Госдумы Алексей Говырин из фракции "Единая Россия", в интервью РИА Новости, выразил опасения относительно потока мигрантов из Великобритании, который предположительно может оказать существенное давление на правоохранительную систему и власти Армении, что в конечном итоге может привести к серьезным нарушениям и угрозе стабильности в стране.

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Ранее газета Times сообщила о начале переговоров между британским Министерством иностранных дел и представителями нескольких стран, включая Армению, о возможности заключения соглашения, похожего на договор между Великобританией и Руандой, о временной отправке беженцев туда во время рассмотрения их просьб о предоставлении убежища.

Говырин выразил мнение, что для уязвимого государства, подобного Армении, невозможность справиться с потоком нелегальных мигрантов может иметь катастрофические последствия и дал предположение о возможной дипломатической уступке со стороны армянских властей в лице премьер-министра Никола Пашиняна, который, как предполагает депутат, может выразить свою поддержку британскому премьер-министру Риши Сунаку, даже несмотря на возможное уход последнего в отставку с не решенными проблемами.

Говырин также критически отнесся к действиям британских властей в отношении украинских беженцев, указав на то, что после того, как их принимали в больших количествах, англичане приняли закон об отправке беженцев в Африку, проталкивая ответственность за них на другие страны и решая свои проблемы за чужой счет. Он отметил, что многие африканские государства отказались от участия в диалоге на эту тему, так как не желают становиться объектом новой экспансии со стороны Великобритании под видом благих намерений.