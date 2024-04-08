Польское издание Myśl Polska выразило сомнения в причастности ИГИЛ* к теракту, совершенному в подмосковном комплексе "Крокус Сити Холл".
Авторы материала отмечают, что США активно утверждают невиновность Украины в произошедшем, однако имеющиеся у России данные свидетельствуют о противоположном.
В статье указывается, что атака на "Крокус" была совершена из корыстных мотивов, а не из-за религиозного экстремизма.
"Это были не религиозные фанатики, а головорезы, которые убивали людей ради денег", — утверждается в статье.
По мнению издания, ответственность за теракт лежит на Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Согласно публикации, целью нападения было вызвать хаос во время президентских выборов в России и подорвать авторитет главы государства — Владимира Путина.
Все вышеперечисленное, по мнению польских журналистов, делает версию о причастности ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холле" несостоятельной и недостаточно обоснованной.
* запрещенная в России террористическая организация.
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