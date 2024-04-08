"Это были не религиозные фанатики": в Польше порассуждали об организаторах теракта в Крокусе

Myśl Polska: версия о причастности ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холле" не выдерживает критики

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Польское издание Myśl Polska выразило сомнения в причастности ИГИЛ* к теракту, совершенному в подмосковном комплексе "Крокус Сити Холл".

Фото: Telegram by Telegram-канал "Рифмы и Панчи"

Авторы материала отмечают, что США активно утверждают невиновность Украины в произошедшем, однако имеющиеся у России данные свидетельствуют о противоположном.

В статье указывается, что атака на "Крокус" была совершена из корыстных мотивов, а не из-за религиозного экстремизма.

"Это были не религиозные фанатики, а головорезы, которые убивали людей ради денег", — утверждается в статье.

По мнению издания, ответственность за теракт лежит на Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Согласно публикации, целью нападения было вызвать хаос во время президентских выборов в России и подорвать авторитет главы государства — Владимира Путина.

Все вышеперечисленное, по мнению польских журналистов, делает версию о причастности ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холле" несостоятельной и недостаточно обоснованной.

* запрещенная в России террористическая организация.