Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Guardian: лондонская "суперканализация" — нецелесообразный проект
Россиянам ответили, почему собак считают лучшими врачами
Врач Кореневич: пиво является самым вредным алкоголем для сердца и сосудов
Туриста из Австралии выгнали с рейса за фотографию жены и детей на трапе самолёта
Рейтинг французских автомобилей, не уступающих японским в качестве
Ким Кардашьян и сестры отдыхают на пляже: сравнения с Бьянкой Сенсори неизбежны
Суп с тефтелями: вкусное первое блюдо, которое очень нравится детям
МО РФ: российский "Град" уничтожил украинскую РСЗО "Вампир"
Управление страховыми полисами: новые возможности для владельцев авто
"Это были не религиозные фанатики": в Польше порассуждали об организаторах теракта в Крокусе

Myśl Polska: версия о причастности ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холле" не выдерживает критики

1:02
Происшествия » Теракты

Польское издание Myśl Polska выразило сомнения в причастности ИГИЛ* к теракту, совершенному в подмосковном комплексе "Крокус Сити Холл".

Myśl Polska: версия о причастности ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холле" не выдерживает критики
Фото: Telegram by Telegram-канал "Рифмы и Панчи"

Авторы материала отмечают, что США активно утверждают невиновность Украины в произошедшем, однако имеющиеся у России данные свидетельствуют о противоположном.

В статье указывается, что атака на "Крокус" была совершена из корыстных мотивов, а не из-за религиозного экстремизма.

"Это были не религиозные фанатики, а головорезы, которые убивали людей ради денег", — утверждается в статье.

По мнению издания, ответственность за теракт лежит на Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Согласно публикации, целью нападения было вызвать хаос во время президентских выборов в России и подорвать авторитет главы государства — Владимира Путина.

Все вышеперечисленное, по мнению польских журналистов, делает версию о причастности ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холле" несостоятельной и недостаточно обоснованной.

* запрещенная в России террористическая организация.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Последние материалы
Инструктор по спорту Горбунова ответила, нужно ли тренироваться до отказа мышц
Ингредиенты для эффективного ухода за кожей после 40: советы дерматологов
Myśl Polska: версия о причастности ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холле" не выдерживает критики
Interia: Планирующие авиабомбы ВС РФ постоянно модернизируются
В Тверской области задержан подозреваемый в расстреле полицейских
GRL: инжекция сульфатных частиц в атмосферу может быть вредна для экологии
Сбер готов помочь пострадавшим после прорыва дамбы в Орске
Туристы постоянно жалуются на падение уровня обслуживания в Турции
Почему новичкам стоит избегать подержанных машин
Немецкие туристы возмутились четырьмя вещами в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников