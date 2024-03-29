"Любая утечка на руку врагу": В Совфеде объяснили, почему не могут сейчас опубликовать документы о связи террористов с "Крокуса" с Украиной

Публикация документов, которые указывают на связь террористов с "Крокус Сити Холла" с украинской стороной, возможна, но только после следствия. Об этом Pravda.Ru заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Я думаю, что этого делать сейчас категорически нельзя. Мы можем навредить следствию. Потому что любая утечка информации от нашего следствия только на руку врагу. Когда это станет возможным, я вас уверяю, никто скрывать данные факты не будет. Но сейчас это может навредить расследованию", — объяснил сенатор.
Ранее сообщалось, что представитель Белого дома Джон Кирби нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокусе" и допускающих украинский след.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. В СК заявили, что имеют данные о связях террористов с украинскими националистами.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".