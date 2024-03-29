"Любая утечка на руку врагу": В Совфеде объяснили, почему не могут сейчас опубликовать документы о связи террористов с "Крокуса" с Украиной

Сенатор Джабаров допустил публикацию документов о связях террористов с "Крокуса" с Украиной после следствия

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Публикация документов, которые указывают на связь террористов с "Крокус Сити Холла" с украинской стороной, возможна, но только после следствия. Об этом Pravda.Ru заявил сенатор Владимир Джабаров.

Фото: t.me by МЧС России

"Я думаю, что этого делать сейчас категорически нельзя. Мы можем навредить следствию. Потому что любая утечка информации от нашего следствия только на руку врагу. Когда это станет возможным, я вас уверяю, никто скрывать данные факты не будет. Но сейчас это может навредить расследованию", — объяснил сенатор.

Ранее сообщалось, что представитель Белого дома Джон Кирби нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокусе" и допускающих украинский след.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. В СК заявили, что имеют данные о связях террористов с украинскими националистами.