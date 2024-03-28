Следственный комитет РФ получил доказательства, что террористы, напавшие на "Крокус Сити Холл" связаны с украинскими националистами

Следственный комитет РФ 28 марта сообщил, что имеет доказательства тому, что напавшие на "Крокус Сити Холл" 22 марта террористы связаны с националистами из Украины.
Их получили благодаря исследованию изъятых у боевиков технических устройств и анализа информации о финансовых операциях.
"Результаты расследования подтвердили спланированный характер действий террористов", — написано в Telegram-канале СК РФ.
Кроме того, у следователей есть подтвержденная информация о поступлении террористам больших сумм денег и криптовалюты из Украины. Эти средства боевики использовали на подготовку теракта в "Крокусе Сити Холле" в Красногорске.
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