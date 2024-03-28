В Таджикистане исчезла вся семья террориста: близкие обвиняемого пропали после визита "людей в официальной одежде"

В Таджикистане забрали всех родственников Шамсидина Фаридуни*, которого обвиняют в теракте в московском концертном зале "Крокус Сити Холл".
Согласно информации, опубликованной на портале "Азия-Плюс", семья Фаридуни проживает в селе Лойоби, расположенном в 25 километрах от столицы Таджикистана, Душанбе.
Жена дяди подозреваемого рассказала, что всех родственников забрали неизвестные люди в официальной форме, предположительно, сотрудники правоохранительных органов Таджикистана.
Отмечается, что семью увезли 23 марта, как подтвердил один из соседей. Более того, издание сообщило, что сестру Фаридуни, Махбубу Загарову с тремя детьми депортировали из России. По данным портала, причиной для этого стало то, что она прописала подозреваемого в своем доме.
* внесен в список террористов и экстремистов.
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