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Аэропорту Домодедово могут предъявить до миллиарда рублей за поврежденный Airbus A380

Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за повреждённый самый большой пассажирский самолёт в мире Airbus A380

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Происшествия

Руководство аэропорта Домодедово могут обязать заплатить до миллиарда рублей за поврежденный самолет Airbus A380, который является самым большим в мире среди пассажирских суден.

Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за повреждённый самый большой пассажирский самолёт в мире Airbus A380
Фото: commons.wikimedia.org by DME Airport is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее в самолет врезался водовоз на территории аэропорта. В настоящее время авиакомпания Emirates считает, сколько будет стоить ремонт Airbus A380 и его дальнейший простой.

На сайте "Вечерняя Москва" отметили, что у судна пострадала обшивка центральной части фюзеляжа и, скорее всего, шпангоут.

Кстати, в Эмиратах будет создана специальная комиссия в связи с этим происшествием. Ремонт судна сделают в России. Сложность этого в том, что запчасти на такой тип самолета есть вероятность просто не найти в нашей стране.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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