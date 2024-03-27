Изъято 140 единиц компьютерной техники: в Омске силовики обнаружили сеть подпольных казино

УФСБ России по Омской области совместно с Управлением Росгвардии успешно пресекли деятельность сети незаконных игорных заведений в Омске.
По информации пресс-службы ведомства, в период с июня 2022 года по настоящее время на территории города действовала сеть подпольных казино, где проводились азартные игры с использованием игровых столов и соответствующего оборудования.
Преступная деятельность осуществлялась в Омске в нежилых помещениях Октябрьского и Кировского округов. Организаторами игорного бизнеса был разработан четкий порядок проведения азартных игр и обмена денежных средств.
Как уточнили в ведомстве, в результате обысков изъято 140 компьютеров. Выявлен доход от деятельности заведений в размере около 5 миллионов рублей в месяц.
По материалам следствия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ организации азартных игр без лицензии. Ведётся работа по выявлению всех причастных лиц.
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