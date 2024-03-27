Изъято 140 единиц компьютерной техники: в Омске силовики обнаружили сеть подпольных казино

УФСБ России по Омской области пресекло работу подпольных казино

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

УФСБ России по Омской области совместно с Управлением Росгвардии успешно пресекли деятельность сети незаконных игорных заведений в Омске.

Фото: пресс-служба УФСБ по Омской области

По информации пресс-службы ведомства, в период с июня 2022 года по настоящее время на территории города действовала сеть подпольных казино, где проводились азартные игры с использованием игровых столов и соответствующего оборудования.

Преступная деятельность осуществлялась в Омске в нежилых помещениях Октябрьского и Кировского округов. Организаторами игорного бизнеса был разработан четкий порядок проведения азартных игр и обмена денежных средств.

Как уточнили в ведомстве, в результате обысков изъято 140 компьютеров. Выявлен доход от деятельности заведений в размере около 5 миллионов рублей в месяц.

По материалам следствия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ организации азартных игр без лицензии. Ведётся работа по выявлению всех причастных лиц.