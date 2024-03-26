Арестович* допустил "оговорку по Фрейду"

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Алексей Арестович* признался, что знает заказчиков теракта в Подмосковье

1:22
Происшествия

Бывший советник президента Зеленского Алексей Арестович* в интервью с украинским журналистом фактически признался в том, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стояли украинские спецслужбы.

Алексей Арестович* признался, что знает заказчиков теракта в Подмосковье
Фото: commons.wikimedia.org by Kozubenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Они (российские войска — прим. ред.) у нас в сутки убивают столько, сколько мы убили…. сколько не мы убили, а сколько у них убили в этом теракте"

Таким образом, Арестович* — один из самых осведомлённых людей в украинской политической элите даже после своего формального увольнения, признал, что, как минимум, он в курсе конечного заказчика преступления в Красногорске. Даже если считать, что он оговорился, то всё равно общий смысл мало изменится: Арестович* публично оправдывает действия террористов и считает их вполне правильными и справедливыми. 

Западные политики и журналисты с самого момента теракта в "Крокус Сити Холле" единогласно утверждают, что это дело ИГИЛ* (террористической организации, запрещённой в России). Владимир Путин признал, что теракт был осуществлён руками "радикальных исламистов", но усомнился, что конечным заказчиком является какая-либо ячейка ваххабитов и потребовал тщательно разрабатывать "украинский след", что крайне нежелательно для украинской и западной элиты, которые рискуют отказаться "спонсорами терроризма".

Алексей Арестович* внесён в списки террористов и экстремистов в РФ. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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