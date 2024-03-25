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Оставил в Таджикистане жену и четырех детей. Один из устроивших стрельбу в "Крокусе" террористов работал таксистом в Новосибирске

Главарь напавших на "Крокус" террористов имел новосибирскую регистрацию

1:32
Происшествия

Главарь банды террористов, устроивших теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске, имел временную регистрацию в Новосибирске. Об этом сообщил Сиб. фм со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Главарь напавших на "Крокус" террористов имел новосибирскую регистрацию
Фото: t.me by МЧС России

Далерджон Мирзоев приехал из Таджикистана в Новосибирск на заработки. На родине у него остались жена и четверо несовершеннолетних детей. По предварительным данным, в сибирском городе Мирзоев работал таксистом.

На суде террорист заявил, что недавно переехал в Москву, где жил с неким Мухамматом. Устроить теракт к Crocus City Hall ему предложил в Telegram неизвестный по имени Абдулло, который посулил полмиллиона российских рублей за убийство людей.

Сейчас Мирзоев находится под арестом. В СИЗО он пробудет до 22 мая. Против мужчины возбуждено уголовное дело по факту теракта. Силовые структуры сообщили, что он признал вину в полном объеме.

22 марта 2024 года группа вооруженных мужчин в камуфляжной одежде устроила стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", после чего подожгла здание. В результате атаки погибли 137 человек, более 180 получили ранения. Силовые структуры России задержали исполнителей теракта, которые пытались сбежать на белом "Рено Симбол" на Украину.

Ранее адвокат Мирзоева попросил отпустить убийцу домой к семье.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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