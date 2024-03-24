15-летний школьник Ислам о том, как выводил людей из "Крокуса": "Это было частью моей работы"

Школьник Ислам, выводивший людей из "Крокуса", сообщил, что просто выполнял свою работу

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьник Ислам Халилов, подрабатывающий в "Крокусе" гардеробщиком, рассказал, что не считает себя героем, а просто выполнял свою работу во время теракта в ТРЦ.

Фото: YouTube by CBC TV

15-летний подросток помогал людям при эвакуации и спасал их, но сказал, что все это было возможно благодаря помощи Аллаха. Ислам описал, что люди были в шоке и не знали, куда идти, и что делать.

В своем рассказе он также упомянул, что видел смерть одного мужчины и это останется у него навсегда в памяти.

"Они (люди) были в шоке, не понимали, куда идти, что делать… Но то, как передо мной убили мужчину, это останется у меня навсегда в голове. Это было частью моей работы, нам об этом говорили на инструктаже, если так случится, чтобы действовали все", — сказал Халилов, которого цитирует Газета.Ru.

Родители Ислама узнали о произошедшем теракте от него и были сначала в шоке, но после радовались, что он правильно поступил.

За свои мужественные действия, Ислам Халилов был награжден мусульманской наградой "За заслуги". Муфтий РФ, Равиль Гайнутдин, представил его для этой награды. Исламу и его отцу было передано приглашение на торжественную церемонию.

Теракт произошел вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Вооруженные люди напали на зрителей перед выступлением группы "Пикник". В результате произошла серия взрывов и возник пожар. 23 марта, четверо подозреваемых в теракте были задержаны в Брянской области.