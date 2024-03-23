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Просто делал свою работу. 15-летний Ислам помог спастись более 100 людям во время теракта в "Крокусе"

Школьник Ислам вывел из "Крокуса" более 100 человек во время теракта

0:56
Происшествия

Школьник по имени Ислам, который подрабатывал в гардеробе "Крокус Сити Холла" в день теракта, вывел из здания больше 100 человек во время нападения террористов. Об этом сообщает Mash.

Школьник Ислам вывел из "Крокуса" более 100 человек во время теракта
Фото: Телеграм-канал Mash

15-летний герой рассказал, что все администраторы концертного здания проходили инструктаж на случай чрезвычайных ситуаций, поэтому он действовал четко по инструкции.

Во время стрельбы и пожара Ислам, заметив, что толпа посетителей побежала в тупик, взял руководство в свои руки и начал эвакуировать людей. Подросток провел их на территорию "Экспо", а дальше — через служебное помещение на улицу.

По словам школьника, в гардеробе он подрабатывает в свободное время, а еще играет в футбол за детскую сборную "Спартака".

Ранее российское посольство в Латвии указало на то, что официальные власти так и не осудили теракт в "Крокусе".

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.

«Крокус Сити Холл» на следующий день после теракта: прямая трансляция
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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