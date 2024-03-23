"Наводит на мысли". Власти Латвии до сих пор не осудили теракт в "Крокусе", потому что могут одобрять его

Латвия до сих пор не осудила теракт в подмосковном "Крокусе" и не выразила соболезнования его жертвам, заявили в посольство России в Латвии.
"Официальные власти Латвии… так и не сподобились выразить соболезнования семьям погибших и осудить этот зверский теракт", — говорится в Telegram-канале дипмиссии.
По словам сотрудников посольства, такое поведение Риги наводит на мысль, что она "хорошо осознает, кто стоит за этой кровавой расправой" и одобряет террор в отношении мирных россиян.
Ранее полиция Риги запретила горожанам приносить цветы и игрушки к российскому посольству. Людям пришлось организовать стихийный мемориал напротив здания.
Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.