Отмена платы за доставку продуктов на выходные в "СберМаркете" была связана с терактом

В связи с терактом в "Крокус Сити Холле", компания "СберМаркет" решила освободить москвичей на текущие выходные от комиссии за доставку продуктов.
"Компания СберМаркет на период выходных дней, 23 и 24 марта, отменяет в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, чтобы поддержать клиентов, которые сейчас остаются дома", — сообщает компания.
Сообщение от Сбербанка о создании благотворительного счета для сбора финансовой поддержки для пострадавших и семей погибших в ходе теракта в "Крокус Сити Холле".
ФСБ вечером пятницы сообщила о произошедших стрельбе и пожаре перед концертом в "Крокус сити холле" в Красногорске. По информации СК, число погибших составляет не менее 90 человек, но это число может увеличиться.
Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda. Ru
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.