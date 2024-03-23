Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Швыткин заявил, что охранники "Крокуса" не виноваты в случившемся
Член Союза писателей России Дмитрий Дарин написал стих о теракте в "Крокусе"
Американского бойца UFC Уолта Харриса отстранили на четыре года из-за трех разных допинг-препаратов
Следственный комитет обратился к свидетелям происшествия в "Крокус Сити Холле"
Сажать семена в открытый грунт можно только при определённой температуре
В Госдуме после теракта в "Крокусе" заявили о необходимости других подходов в организации миграционных процессов 
Сети кинотеатров объявили о приостановке деятельности в выходные
Кинологи ответили, как противостоять бродячим собакам
Что делать, если перестали приходить штрафы? Проверенные способы восстановления уведомлений
Отмена платы за доставку продуктов на выходные в "СберМаркете" была связана с терактом

Из-за теракта "СберМаркет" отменил плату за доставку продуктов на выходные

0:55
Происшествия » Теракты

В связи с терактом в "Крокус Сити Холле", компания "СберМаркет" решила освободить москвичей на текущие выходные от комиссии за доставку продуктов.

Из-за теракта "СберМаркет" отменил плату за доставку продуктов на выходные
Фото: freepik.com by ijeab is licensed under public domain

"Компания СберМаркет на период выходных дней, 23 и 24 марта, отменяет в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, чтобы поддержать клиентов, которые сейчас остаются дома", — сообщает компания.

Сообщение от Сбербанка о создании благотворительного счета для сбора финансовой поддержки для пострадавших и семей погибших в ходе теракта в "Крокус Сити Холле".

ФСБ вечером пятницы сообщила о произошедших стрельбе и пожаре перед концертом в "Крокус сити холле" в Красногорске. По информации СК, число погибших составляет не менее 90 человек, но это число может увеличиться.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda. Ru

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Теракт в "Крокус сити холл". Под Авдеевкой зачищены Орловка и Тоненькое Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Последние материалы
Жители Твери добровольно сдают кровь для пострадавших в "Крокусе"
Пять средств с экстрактами зеленого чая, которые стоит включить в бьюти-рутину
Пять суперпродуктов укрепят иммунитет
Дрон помог спецслужбам обнаружить террориста в Брянской области
Один из подозреваемых с ориентировки может быть не причастен к атаке на "Крокус Сити Холл"
Гвинет Пэлтроу: Голливуд зря поддерживает фильмы о супергероях
ЦОС ФСБ: теракт в "Крокусе" был тщательно спланировал
Что ждет туристов в Стамбуле во время Рамадана
Светлана Журова: МОК делает всё, чтобы заставить Россию бойкотировать ОИ-2024
Как правильно обеззаразить почву в теплице перед высадкой рассады
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников