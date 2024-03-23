Отмена платы за доставку продуктов на выходные в "СберМаркете" была связана с терактом

Из-за теракта "СберМаркет" отменил плату за доставку продуктов на выходные

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

В связи с терактом в "Крокус Сити Холле", компания "СберМаркет" решила освободить москвичей на текущие выходные от комиссии за доставку продуктов.

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"Компания СберМаркет на период выходных дней, 23 и 24 марта, отменяет в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, чтобы поддержать клиентов, которые сейчас остаются дома", — сообщает компания.

Сообщение от Сбербанка о создании благотворительного счета для сбора финансовой поддержки для пострадавших и семей погибших в ходе теракта в "Крокус Сити Холле".

ФСБ вечером пятницы сообщила о произошедших стрельбе и пожаре перед концертом в "Крокус сити холле" в Красногорске. По информации СК, число погибших составляет не менее 90 человек, но это число может увеличиться.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda. Ru