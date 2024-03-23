Раскрыты личности подозреваемых в теракте в "Крокусе". Предварительно, ими оказались граждане Таджикистана

Опубликованы первые ориентировки на подозреваемых в теракте в "Крокусе"

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Telegram-канал Baza опубликовал ориентировки на подозреваемых в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". По предварительным данным, все участники являются гражданами Таджикистана.

Фото: Baza

Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

В ориентировках МВД сообщается, что подозреваемые могут меть при себе оружие и взрывчатые вещества.

МИД Таджикистана пока не подтверждает эту информацию, отмечая, что власти не получали от официальных властей России информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером, 22 марта. Вооружённая группа людей в камуфляжной форме ворвалась в здание и начала огонь. Сообщается о десятках погибших и пострадавших. Согласно первой ориентировке, разыскивается белый "Рено" с номерами Тверской области, но они могут быть поддельными.

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