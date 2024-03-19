В Великобритании впервые посадили в тюрьму мужчину за то, что он отправил школьнице и пожилой женщине фотографии гениталий

В Великобритании впервые отправили в тюрьму мужчину за рассылку непристойных фотографий

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

39-летний житель Великобритании Николас Хоукс сядет в тюрьму на год и три месяца за то, что он отправил 15-летней девочке и женщине старше 60 лет фотографии своего полового органа. Ранее в этой стране ещё ни разу не давали срок за подобное преступление. Известно, что девочка, получив фотографию, была в шоке и долго плакала.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хоукс уже имел судимость за преступления против половой неприкосновенности. На этот раз он одолжил у своего отца телефон якобы для того, чтобы общаться с куратором из полиции, а сам стал рассылать непристойные фотографии своим жертвам.

Сторона защиты делала упор на то, что у Хоукса проблемы с психикой из-за того, что восемь лет назад его похитили, ранили ножом и требовали от его отца выкуп. Судья счёл эти аргументы неубедительными, к тому же Хоукс не стал проходить предписанное ему ранее лечение у психиатра.

Вопрос о необходимости психиатрической помощи встал год назад, когда Хоукс пришёл в клинику, полностью разделся, натёр санитайзером свой половой орган и разгуливал в таком виде по вестибюлю, после чего вышел на улицу и стал приставать к прохожим.