Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп призывает американцев не платить за других членов НАТО
США не планируют отправку войск на Украину
Фитнес-тренер объяснил, кому противопоказаны приседания
Курс биткоина в ночь на 19 марта рухнул на 85%
Пять простых для нас, но важных для природы вещей, которые можно сделать, изменив бьюти-рутину
Лидер США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о расширении НАТО
Назвали три продукта, способные защитить человека от стресса
Почему "Белое солнце пустыни" запретили в Азербайджане
Топ-5 инноваций в косметологии для улучшения внешности
В Великобритании впервые посадили в тюрьму мужчину за то, что он отправил школьнице и пожилой женщине фотографии гениталий

В Великобритании впервые отправили в тюрьму мужчину за рассылку непристойных фотографий

1:13
Происшествия

39-летний житель Великобритании Николас Хоукс сядет в тюрьму на год и три месяца за то, что он отправил 15-летней девочке и женщине старше 60 лет фотографии своего полового органа. Ранее в этой стране ещё ни разу не давали срок за подобное преступление. Известно, что девочка, получив фотографию, была в шоке и долго плакала.

В Великобритании впервые отправили в тюрьму мужчину за рассылку непристойных фотографий
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хоукс уже имел судимость за преступления против половой неприкосновенности. На этот раз он одолжил у своего отца телефон якобы для того, чтобы общаться с куратором из полиции, а сам стал рассылать непристойные фотографии своим жертвам.

Сторона защиты делала упор на то, что у Хоукса проблемы с психикой из-за того, что восемь лет назад его похитили, ранили ножом и требовали от его отца выкуп. Судья счёл эти аргументы неубедительными, к тому же Хоукс не стал проходить предписанное ему ранее лечение у психиатра.

Вопрос о необходимости психиатрической помощи встал год назад, когда Хоукс пришёл в клинику, полностью разделся, натёр санитайзером свой половой орган и разгуливал в таком виде по вестибюлю, после чего вышел на улицу и стал приставать к прохожим.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров Вразумление неразумных: гражданам Украины можно вернуть вменяемость только так Виктор Пахомов
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Томаты вырастают гигантами без теплицы: огородница из Сибири выращивает эти сорта на открытой земле — урожай впечатляет
Последние материалы
Трамп призывает американцев не платить за других членов НАТО
США не планируют отправку войск на Украину
Фитнес-тренер объяснил, кому противопоказаны приседания
Курс биткоина в ночь на 19 марта рухнул на 85%
Пять простых для нас, но важных для природы вещей, которые можно сделать, изменив бьюти-рутину
Лидер США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о расширении НАТО
Назвали три продукта, способные защитить человека от стресса
Почему "Белое солнце пустыни" запретили в Азербайджане
Топ-5 инноваций в косметологии для улучшения внешности
Эксперт назвал четыре самых надёжных внедорожника ценой до 1 миллиона рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников