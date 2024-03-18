Под Пермью начали проводить расследование случая с падением ледяной глыбы, в результате которого погибла женщина

В Перми начали расследование после трагической гибели женщины из-за упавшей ледяной глыбой

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пермских Березниках с крыши дома сорвалась глыба льда, в результате чего, погибла женщина, возбуждено уголовное дело, передает краевой следственный комитет.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В соответствии с данными ведомства, на Советском проспекте в Березниках кусок льда с кровли дома упал на женщину, шедшую по тротуару. Расследование показало, что ЧП произошло по причине "ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" работниками той организации, которая занимается обслуживанием жилого дома. На снимке, размещенном в социальной сети, можно увидеть тело молодой женщины, лежащей на проходе к магазину, окруженную крупными ледяными обломками. По уточнению в комментариях, погибшей было 25 лет.

"По факту гибели женщины из-за падения льда с крыши жилого многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", — уточнили в сообщении.