В Красноярский край идут паводки, под угрозой 200 населенных пунктов

2:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На предстоящей неделе, вслед за оттепелью в Красноярском крае, ожидается начало первых наводнений, подвергая риску почти 200 населенных пунктов. Представитель президента в Сибири, Анатолий Серышев, сообщил на специальной комиссии, что в этом весеннем периоде более 700 населенных пунктов в Сибири могут оказаться под угрозой затопления.

Фото: 42.mchs.gov.ru by Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

Также в зоне риска находятся 247 объектов социальной значимости, 509 участков дорог и 80 автомобильных мостов. По оценкам Росгидромета, запасы воды в снежном покрове в регионах Новосибирской и Омской областей, Туве, а также в отдельных районах Красноярского края и Хакасии превышают климатическую норму от 13% до 70%.

В некоторых районах юга и севера Красноярского края запасы влаги составляют 140-200%.

Краевое МЧС предупредило, что с 17 по 20 марта в центральных и южных районах края ожидается потепление до +5… +10 градусов, что может вызвать интенсивное таяние снега.

"Мы можем столкнуться с подтоплением низко расположенных территорий из-за стока воды и ее движения поверх льда", — отметили в МЧС.

Они также призвали жителей убрать мусор на своих участках, удалить снег и закрыть вентиляцию в подвалах. Специалисты рекомендуют подготовить необходимые документы и вещи для возможной эвакуации.

Губернатор Михаил Котюков заявил, что в регионе находятся под наблюдением 188 населенных пунктов:

"Для чрезвычайных ситуаций мы создали запас материальных ресурсов, включая индивидуальные рационы питания, палатки, кровати, респираторы и аварийные осветительные установки. Хранение запасов организовано на четырех складах вблизи Красноярска, а также в Минусинске, Енисейске, а также в населенных пунктах Северо-Енисейск, Богучаны, Ярцево, Зотино, Ворогово, Курагино и Балахта".

Для предотвращения возможных наводнений были сформированы рабочие группы. Они начнут свою работу с 18 марта в южных районах края и с 25 марта — в северных, западных, восточных и центральных районах, сообщает prmira.ru.