Беспилотники ВСУ долетели до Новгородской области

В новгородской области уничтожены два беспилотника

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Министерство обороны РФ отчиталось о том, что в Новгородской области были сбиты два беспилотника ВСУ. Инцидент произошёл около 15:30. Беспилотники самолётного типа были обнаружены средствами ПВО и уничтожены. Пострадавших и разрушений при падении обломков беспилотников нет, о чём сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Фото: Телеграм-канал Царьград

Беспилотники ВСУ в большом количестве выпускаются по территории России с целью деморализации населения, разрушения объектов инфраструктуры и промышленности. В связи с активностью беспилотников ВСУ в большинстве регионов Европейской России введён запрет на запуск дронов частными лицами.