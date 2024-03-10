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Беспилотники ВСУ долетели до Новгородской области

В новгородской области уничтожены два беспилотника

0:46
Происшествия

Министерство обороны РФ отчиталось о том, что в Новгородской области были сбиты два беспилотника ВСУ. Инцидент произошёл около 15:30. Беспилотники самолётного типа были обнаружены средствами ПВО и уничтожены. Пострадавших и разрушений при падении обломков беспилотников нет, о чём сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин

В новгородской области уничтожены два беспилотника
Фото: Телеграм-канал Царьград

Беспилотники ВСУ в большом количестве выпускаются по территории России с целью деморализации населения, разрушения объектов инфраструктуры и промышленности. В связи с активностью беспилотников ВСУ в большинстве регионов Европейской России введён запрет на запуск дронов частными лицами. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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