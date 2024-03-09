Гладков: БПЛА атаковали жилой сектор хутора Мухин в Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал жилой сектор хутора Мухин в Белгородской области. В результате взрыва поврежден один частный дом, пострадавших нет.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой сектор хутора. Осколки повредили окна и фасад дома.
"Хутор Мухин Шебeкинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбрoсил взрывное устройство в жилой сeктор", — заявил Гладков в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.
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