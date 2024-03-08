Многие до сих пор не понимают, как в современном цифровом мире мог бесследно исчезнуть наполненный электроникой огромный самолёт.
Ровно десятилетие назад пропал с радаров малайзийский Boeing 777, который совершал рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Состав пассажиров был разнообразным. Из 227 человек — 153 были гражданами КНР, около 50 малазийцев, граждане Европы, США, Австралии. На борту оказался и россиянин. Бизнесмен Николай Бродский из Иркутска после дайвинга на Бали возвращался домой. По сей день так и не удалось узнать, что случилось с воздушным судном, и найти место его крушения.
Сейчас Австралия предложила Малайзии помощь в возобновлении поисков следов пропавшего самолёта, пишет "Комсомольская правда". Глава Минтранса Малайзии Энтони Лоук накануне годовщины трагедии пообещал, что "власти твердо намерены найти MH370".
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.