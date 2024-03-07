Выборы генпрокурора в Каролине: Сатана обещал "правосудие для всех"

Кандидат от демократической партии, окружной прокурор города Дарем по имени Сатана Деберри заняла второе место (33%) на выборах генерального прокурора Северной Каролины, уступив демократу Джеффу Джексону (55%), сообщает CNN.
Избирательная компания Сатаны Деберри, на которую ушло около миллиона долларов, спонсировалась группой "Правосудие для всех", связанной с Республиканской ассоциацией генеральных прокуроров. Однако, по словам кандидата, важны не деньги, важно стремление помочь обычным гражданам.
Комментируя результаты выборов, Сатана, которая трудится на поприще юстиции уже 30 лет, сражаясь с преступностью, а также расовыми и гендерными предрассудками, заявила, что не стоит недооценивать "либеральных и прогрессивных женщин афроамериканского происхождения".
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