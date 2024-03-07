Выборы генпрокурора в Каролине: Сатана обещал "правосудие для всех"

Выборы в США: кандидат от демократов Сатана претендует на пост генпрокурора Северной Каролины

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Кандидат от демократической партии, окружной прокурор города Дарем по имени Сатана Деберри заняла второе место (33%) на выборах генерального прокурора Северной Каролины, уступив демократу Джеффу Джексону (55%), сообщает CNN.

Фото: youtube.com by City of Durham is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Избирательная компания Сатаны Деберри, на которую ушло около миллиона долларов, спонсировалась группой "Правосудие для всех", связанной с Республиканской ассоциацией генеральных прокуроров. Однако, по словам кандидата, важны не деньги, важно стремление помочь обычным гражданам.

Комментируя результаты выборов, Сатана, которая трудится на поприще юстиции уже 30 лет, сражаясь с преступностью, а также расовыми и гендерными предрассудками, заявила, что не стоит недооценивать "либеральных и прогрессивных женщин афроамериканского происхождения".