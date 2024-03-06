Стали известны подробности смерти студента перед намазом в Дагестане. Парню было всего 19 лет

В Дагестане скончался молодой студент, который молился в соответствии с исламскими обычаями.
19-летний парень из города Каспийска поскользнулся во время проведения обрядов перед намазом. В соответствии с мусульманскими обычаями, перед началом молитвы необходимо очистить лицо, руки до локтя и ноги до щиколоток. Согласно данным, во время выполнения этого ритуала молодой человек упал и получил травму головы, пишет Telegram-канал Mash Gor.
"Студент скончался на месте. Его обнаружили родственники, которые, беспокоясь, вскрыли дверь", — добавили подписчики канала в комментариях к новости.
Отмечается, что погибший учился в местном машиностроительном техникуме.
"Вероятно, удар был настолько сильным, что привел к трагическим последствиям", - написал ещё один читатель канала.
Другие авторы начали обсуждать темы судьбы и предопределения, сообщает newstracker.ru.
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