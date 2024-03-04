Процесс над кланом Арашуковых не закончен

Суд приговорил двоих братьев из клана Арашуковых к длительным срокам

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Москве приговорил к 16 и 16,5 годам колонии строгого режима двух братьев из рода Арашуковых Руслана и Беслана за участие в ОПГ и иные правонарушения.

Дело Арашуковых приобрело резонанс в 2019 году. 90 января 2019 года 38-летний сенатор Рауф Арашуков был арестован в зале Совета Федерации. Ему и его отцу были предъявлены многочисленные обвинения. Выяснилось, что в Карачаево-Черкессии они создали ОПГ с целью хищения газа из имущества "Газпрома". Ущерб компании составил 4,5 миллиарда рублей. Более того, организаторы схемы организовывали заказные убийства своих оппонентов. По совокупности статей Рауфу и Раулю Арашуковым назначено пожизненное заключение.