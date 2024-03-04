Женщина с демоническим именем оскорбила патрульного инспектора

В Ивановской области задержана женщина по имени Дьявол

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ивановской области задержана женщина по имени Дьявол Успешная, которая находилась в федеральном розыске за оскорбление полицейского, сообщает телеграм-канал SHOT.

Фото: Wikimedia Commons by Lilyu is licensed under Public Domain

30-летнюю девушку задержали в Лежневском районе на юго-западе Ивановской области, остановив автобус, в котором она ехала. Ранее девушка с демоническим именем оскорбила патрульного инспектора в московском районе Хорошёво-Мнёвники, а затем пустилась в бега.

Возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. Теперь Дьяволу Успешной грозит до года исправительных работ или штраф до 40 тысяч рублей.