ФСБ задержала автомобиль со взрывным устройством, установленным под сиденьем сотрудника МВД Херсонской области

На въезде в Крым задержали автомобиль с прикрепленным к днищу взрывным устройством

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Автомобиль, под днищем которого в ходе досмотра обнаружили взрывное устройство, был задержан при въезде в Крым сотрудниками ФСБ на пункте пропуска "Джанкой".

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

"Согласно заключению экспертов, взрывное устройство изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО", — уточнил представитель силовых структур.

Контрольно-пропускной пункт "Джанкой" находится возле границы Херсонской области и водителем автомобиля был сотрудник областных правоохранительных органов. Сообщается, что сву было размещено как раз под водительским сиденьем. Машину переместили в безопасное место, где бомба была обезврежена специалистами.

В настоящий момент силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установить всех причастных к преступлению.