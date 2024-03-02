ФСБ задержала автомобиль со взрывным устройством, установленным под сиденьем сотрудника МВД Херсонской области

Автомобиль, под днищем которого в ходе досмотра обнаружили взрывное устройство, был задержан при въезде в Крым сотрудниками ФСБ на пункте пропуска "Джанкой".
"Согласно заключению экспертов, взрывное устройство изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО", — уточнил представитель силовых структур.
Контрольно-пропускной пункт "Джанкой" находится возле границы Херсонской области и водителем автомобиля был сотрудник областных правоохранительных органов. Сообщается, что сву было размещено как раз под водительским сиденьем. Машину переместили в безопасное место, где бомба была обезврежена специалистами.
В настоящий момент силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установить всех причастных к преступлению.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.