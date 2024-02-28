Василий Голубев рассказал, что найденный в школе Ростовской области дрон обследовали минеры

В Telegram-канале губернатора Ростовской области появилась информация с подробностями об упавшем около одной из школ региона дроне. Василий Голубев сообщает, что школа была эвакуирована, территория ограждена, к работе приступили правоохранительные органы, и при обследовании дрона взрывчатое вещество найдено не было.
Ранее поступило сообщение о том, что на территории школы № 54 обнаружен упавший квадрокоптер. Из-за этого детей и сотрудников вынуждены были эвакуировать, а на место происшествия вызвали спасательную службу. Кому принадлежит БПЛА, выяснить пока не удалось.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.