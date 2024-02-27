При обстреле села Суземка в Брянской области пострадали пять человек

ВСУ обстреляли село в Брянской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

ВСУ обстреляли село Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём telegram-канале. При обстреле пострадали пятеро гражданских, погибших нет. Всем раненым оказывается помощь.

Фото: https://t.me/LPR_JCCC/6780

Обстрел вёлся из ствольной артиллерии. Обстрелы приграничных с Украиной областей вынуждают Россию отодвигать линию боевого соприкосновения всё дальше, на расстояние, которое украинские боеприпасы не смогут преодолевать- об этом не раз говорил Владимир Путин. Обстрелы ВСУ нацелены на провоцирование ответного огня со стороны России по гражданским объектам на Украине и на разжигание недовольства среди населения, подрыв экономической стабильности в приграничных регионах России.