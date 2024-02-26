Американец отрезал себе ноги ради выплат по страховке

News Leader: в США мужчина отрезал себе ноги для получения страховки

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В штате Миссури произошёл странный инцидент. Чтобы получить страховку, человек отрубил себе ноги, передаёт портал News Leader.

Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Осенью прошлого года 60-летний американец, страдающий параличом, потерял свои ноги якобы в результате несчастного случая с косилкой, прикреплённой к трактору. Но после того как пострадавший подал заявление на получение страховых выплат, эксперты обнаружили несколько несостыковок.

Страховщикам показалось необычным, что мужчина отказался продемонстрировать свои отрезанные ноги для освидетельствования медицинским работникам. Кроме того, раны оказались чрезмерно аккуратными и чистыми.

"Вышло бы страшное месиво. Я уже видел такие случаи", — прокомментировал ситуацию шериф Тори Томпсон.

В итоге оказалось, что корыстолюбец попросил своего приятеля отрубить ему конечности топором за определённую плату. Американца обвинили в даче ложных показаний, но сажать в тюрьму его не стали.