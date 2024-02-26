Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Петров показал, как встретился с женой на улице
Зачем кошка отгрызает усы котят: подробное объяснение
Пушилин обвинил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ
ВТБ в 2024 году расширит сеть своих отделений
Беляши на скорую руку: получаются мягкие, воздушные, с потрясающим ароматом
В Свердловской области 57-летняя женщина взяла миллион рублей в кредит и скрылась
Как ухаживать за родинками
Боксер Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и пригласил всех на новоселье
Врач Афинская провела оценку продуктов, которые снижают сахар и густоту крови
"Агентство по страхованию вкладов" предупредило об аферистах, создающих сайты — двойники Киви Банка

Мошенники предлагают "вывод средств" через сайты — двойники Киви Банка

1:20
Происшествия » Парад мошенников

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) предупреждает об участившихся случаях мошенничества под предлогом "вывода средств" через сайты — двойники Киви Банка.

В пресс-релизе АСВ говорится, что сайт Киви Банка заблокирован в связи с отзывом лицензии у кредитно-финансового учреждения. После блокировки официальной интернет-страницы в Сети стали появляться так называемые "двойники". Аферисты создают максимально похожие на оригинальный сайты, используя те же элементы оформления и интерфейса, после чего предлагают клиентам "вывести средства" за некий процент.

"Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь", — сообщают в АСВ.

Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Киви Банка приказом Банка России от 21 февраля. Управление кредитно-финансовой организацией в данный момент осуществляет временная администрация АСВ, которая будет действовать до момента признания Киви Банка банкротом либо введения в отношении него процедуры ликвидации.

По данным Центробанка, лицензия Киви Банка была отозвана из-за нарушения его руководством федерального законодательства, в том числе — по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Под Авдеевкой замечены танки Abrams, продолжается зачистка посёлка Крынки Дмитрий Плотников В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская Цивилизация не вырвалась из дремучего Средневековья Ярас Валюкенас
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Последние материалы
Фильм "Мастер и Маргарита" продолжает бить рекорды по кассовым сборам
Как начать заниматься спортом и найти время
Александр Петров показал, как встретился с женой на улице
Зачем кошка отгрызает усы котят: подробное объяснение
Пушилин обвинил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ
ВТБ в 2024 году расширит сеть своих отделений
The Nation: США мечтают о "сгорбившейся" России
Беляши на скорую руку: получаются мягкие, воздушные, с потрясающим ароматом
Мошенники предлагают "вывод средств" через сайты — двойники Киви Банка
В Свердловской области 57-летняя женщина взяла миллион рублей в кредит и скрылась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников