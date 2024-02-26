"Агентство по страхованию вкладов" предупредило об аферистах, создающих сайты — двойники Киви Банка

Мошенники предлагают "вывод средств" через сайты — двойники Киви Банка

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия Парад мошенников

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) предупреждает об участившихся случаях мошенничества под предлогом "вывода средств" через сайты — двойники Киви Банка.

В пресс-релизе АСВ говорится, что сайт Киви Банка заблокирован в связи с отзывом лицензии у кредитно-финансового учреждения. После блокировки официальной интернет-страницы в Сети стали появляться так называемые "двойники". Аферисты создают максимально похожие на оригинальный сайты, используя те же элементы оформления и интерфейса, после чего предлагают клиентам "вывести средства" за некий процент.

"Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь", — сообщают в АСВ.

Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Киви Банка приказом Банка России от 21 февраля. Управление кредитно-финансовой организацией в данный момент осуществляет временная администрация АСВ, которая будет действовать до момента признания Киви Банка банкротом либо введения в отношении него процедуры ликвидации.

По данным Центробанка, лицензия Киви Банка была отозвана из-за нарушения его руководством федерального законодательства, в том числе — по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.