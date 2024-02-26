Выписали штраф в три тысячи рублей за оскорбления: в Томском районе местная жительница засудила собственного сына

В Томском районе местная жительница подала в суд на сына из-за оскорблений

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В Томском районе сельского жителя привлекли к административной ответственности за оскорбление собственной матери.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным областной прокуратуры, 56-летняя женщина обратилась с жалобой на своего 26-летнего сына после конфликта, произошедшего в декабре, сообщает Tomsk.mk.ru.

Конфликт, который имел бытовую природу, привел к тому, что молодой человек высказал оскорбления в адрес матери, нанеся ущерб ее чести и достоинству. После проведения проверки сын был признан виновным в оскорблении и ему был назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.