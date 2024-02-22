Мужчины, бросившие страйкбольную гранату в здание МВД в Тынде, получили реальный срок

В Приамурье осудили двоих мужчин, бросивших в здание МВД шумовую гранату

1:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое мужчин, которые летом 2023 года бросили страйкбольную шумовую гранату на территорию отделения МВД в Тынде, Амурской области, признаны виновными в хулиганстве и публичных призывах к экстремистским действиям.

Фото: aruna.lk

"Собранные следственным отделом по городу Тынде СУ СК РФ по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двоим местным жителям. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Один из них также осужден по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети Интернет)", — сообщается на сайте судебной инстанции.

8 июня 2023 года двое мужчин 27 и 36 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходили мимо здания местного отдела полиции в городе Тында. Старший из них, имея при себе страйкбольную шумовую гранату, предложил своему товарищу испытать ее действие. Младший согласился и забросил гранату через забор на территорию МВД "Тындинский". В это время старший снимал происходящее на мобильный телефон, высказывая экстремистские призывы. После этого, он также разместил еще один видеоролик аналогичного содержания в общей группе одного из мессенджеров.

Приговором суда, 36-летнему мужчине назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы, второму - два года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.