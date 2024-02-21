В Красноярске пожилая женщина была ограблена аферистками на 900 тысяч рублей после того, как она поверила, что на ней порча

Мать и дочь из Красноярска решили заработать огромную сумму лёгким способом, подошли на улице к незнакомой пожилой женщине и заговорили с неей. Они убедили собеседницу в том, что она больна из-за порчи, и пообещали снять её, если женщина принесёт им все свои украшения, какие есть в её квартире.
Доверчивой россиянке не пришло в голову, что она имеет дело с мошенницами. Она договорилась с ними о встрече и, как и обещала, принесла все ценности, сумма которых составляла 900 тысяч рублей. После этого "целительницы" провели для видимости "обряд" с драгоценностями и велели их обладательнице пойти домой, принять душ и принести грязную воду для завершения обряда. Когда женщина пришла во второй раз, злоумышленниц уже не было на месте. Только тогда она поняла, что её обманули.
Мать и дочь были вскоре задержаны. Их обязали возместить потерпевшей всю украденную сумму и прибавить к ней 50 тысяч рублей за моральный ущерб.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.