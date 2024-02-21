Запорожская атомная электростанция в результате обстрела потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи

Рафаэль Гросси: Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Запорожская атомная электростанция (АЭС) была отсоединена от резервной внешней линии электропередачи, и теперь получает энергию исключительно через единственную работающую линию.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Об этом информация появилась в социальной сети Х* благодаря заявлению главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

По словам Гросси, данное событие создает негативное влияние на обстановку с безопасностью на объекте. Атомная электростанция стала зависеть исключительно от единственной линии с напряжением 750 кВ.

Ранее сообщалось о посещении Рафаэлем Гросси запорожской АЭС, куда он прибыл в сопровождении представителей Министерства обороны Российской Федерации.

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