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Известный блогер и автор патриотического телеграмм-канала покончил с собой в знак протеста

Трагически погиб блогер и патриот России Александр Морозов

1:32
Происшествия

Блогер и автор "Телеграмм-канала" Александр Морозов покончил жизнь самоубийством в знак протеста против политики министерства обороны.

Трагически погиб блогер и патриот России Александр Морозов
Фото: ВКонтакте

Александр Морозов родился в Москве в 1979 году. В 2000-ые годы зарекомендовал себя как блогер патриотического направления.

Александр Морозов вместе с Игорем Стрелковым стоял у истоков патриотического движения в Новороссии, в 2014-2015 годах участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Призрак". С 2015 года был одним из руководителей "Координационного центра помощи Новороссии". 

В 2022-2024 годах его телеграмм-канал "Нам пишут из Янины" набрал около 100 000 подписчиков. Мурз показывал непарадную сторону спецоперации и открыто высказывал несогласие с некоторыми решениями командования.

18 февраля он опубликовал пост, в котором сообщил о количестве потерь в составе РФ при взятии в Авдеевке, которое по его данным, в 4-5 раз превышало потери ВСУ. Квазипатриотическая медийная общественность в лице приспешников г-на Соловьёва (ведущие с канала "Соловьёв Life") резко осудила пост Александра Морозова и обвинила его в предательстве. По-видимому, все эти факторы обусловили психологический срыв у Александра Морозова, что и стало причиной столь трагического исхода. 

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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