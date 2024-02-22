В Петербурге малыш на минуту остался без присмотра и обжёгся горячей водой из крана в раковине

Полуторагодовалый ребенок в Петербурге получил ожоги от кипятка в раковине

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге ребенок возрастом полтора года был доставлен в больницу после того, как попал под воздействие горячей воды во время купания в раковине, сообщает argumenti.ru.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

По информации издания, малыш самостоятельно открыл кран, когда никого из родителей не было поблизости. Мать ребенка заметила происшествие и сразу вызвала скорую помощь. Врачи обнаружили термические ожоги на голенях, бедрах и стопах.

На данный момент пациент находится в хирургическом отделении, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.