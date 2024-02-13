Трагедия в Казани: шокирующие подробности падения школьницы из окна и ее состояния

Школьницу, выпавшую из окна, доставили в больницу в Казани

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Казани школьницу из восьмого класса госпитализировали после того, как она выпала из окна третьего этажа школы №129 в поселке Мирный. По информации из управления образования, ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).

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Друзья пострадавшей утверждают, что она находилась в депрессии в последнее время из-за событий, связанных с подростковой группировкой. Один из учеников сообщил, что школьница получила повреждения позвоночника при падении. Об этом сообщает inkazan.ru.

Учителя запретили публиковать видеозапись происшествия, угрожая разборками с полицией.