В Казани школьницу из восьмого класса госпитализировали после того, как она выпала из окна третьего этажа школы №129 в поселке Мирный. По информации из управления образования, ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).
Друзья пострадавшей утверждают, что она находилась в депрессии в последнее время из-за событий, связанных с подростковой группировкой. Один из учеников сообщил, что школьница получила повреждения позвоночника при падении. Об этом сообщает inkazan.ru.
Учителя запретили публиковать видеозапись происшествия, угрожая разборками с полицией.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.