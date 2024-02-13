Коллапс в башне "Федерация" в Москве: сотни людей не могут попасть в офисы

Во вторник, 13 февраля, в башне "Федерация" в Москва-Сити произошел коллапс: в здании сломались все лифты, из-за чего на первом этаже скопилось много людей, которые не могут попасть в офисы, сообщает MSK1. RU.
"Говорят, что в "Азбуке Вкуса" на 1 этаже что-то делали с проводкой и случайно запустили пожарную сигнализацию, которая блокирует лифты. Сейчас их пытаются настроить, но пока безуспешно", — рассказали очевидцы.
Московская башня "Федерация" — одна из самых высоких башен Европы. В самой башне насчитывается более 90 этажей, а её высота составляет 373,7 метров.
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