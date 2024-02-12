Украл 500 тысяч рублей: в Петербурге арестовали кибермошенника

В Петербурге полиция задержала студента по подозрению в кибермошенничестве

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Студент в возрасте 20 лет, который в настоящее время обучается в колледже, был задержан полицией в Санкт-Петербурге в связи с подозрением в участии в 70 случаях кибермошенничества.

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Сотрудники правоохранительных органов установили, что молодой человек действовал в роли покупателя на онлайн-площадке продажи товаров, где предлагал другим пользователям воспользоваться услугами "Безопасной сделки" и "Доставки".

Подозреваемый затем направлял жертвам фишинговые ссылки на поддельные веб-ресурсы, имитирующие настоящие онлайн-платформы. После того, как жертвы вводили свои личные данные, включая банковские реквизиты и коды карт, с их счетов происходило многократное списание средств. В результате этого мошеннику удалось незаконно получить около 500 тысяч рублей, сообщает Петербург2.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество в крупном размере"). Ему также назначена мера пресечения в виде заключения под стражу, в ожидании проведения судебного разбирательства.