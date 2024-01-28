Школьница хотела помочь бабушке, а в итоге перевела мошенникам более 275 тысячи рублей

Школьница из Подмосковья отдала мошенникам более 275 тысяч рублей

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Королёве, Подмосковье, 11-летняя школьница стала жертвой мошенников, которые поддельным звонком, имитирующим голос бабушки, выманили у девочки более 275 тысяч рублей и доллары.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Девочка услышала в телефоне голос якобы пострадавшей бабушки, утверждающей, что попала в аварию и её могут посадить в тюрьму.

Поддавшись панике, школьница положила деньги и необходимые вещи в рюкзак и передала курьеру, который являлся сообщником мошенников. Ущерб составил более 275 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".