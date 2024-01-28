Школьница хотела помочь бабушке, а в итоге перевела мошенникам более 275 тысячи рублей

В Королёве, Подмосковье, 11-летняя школьница стала жертвой мошенников, которые поддельным звонком, имитирующим голос бабушки, выманили у девочки более 275 тысяч рублей и доллары.
Девочка услышала в телефоне голос якобы пострадавшей бабушки, утверждающей, что попала в аварию и её могут посадить в тюрьму.
Поддавшись панике, школьница положила деньги и необходимые вещи в рюкзак и передала курьеру, который являлся сообщником мошенников. Ущерб составил более 275 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.