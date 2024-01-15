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В Стерлитамаке несколько человек чуть не стали жертвами пожара, начавшегося из-за удлинителя

1:04
Происшествия

Инцидент случился около 19:00 в воскресенье, 14 января, в многоквартирном доме на улице Кочетова в Стерлитамаке. Жильцы заметили необычный запах дыма и связались с пожарными. Выяснилось, что пожар начался из-за оставленной на зарядке электробритвы и зарядного устройства от телефона.

В Стерлитамаке несколько человек чуть не стали жертвами пожара, начавшегося из-за удлинителя
Фото: openverse by Pure_nutter is licensed under CC BY-SA 2.0

Владелец квартиры признался, что подключил устройства через неисправный удлинитель, у которого не было надежного контакта, и некоторые его гнезда были оплавлены. Интересно, что мужчина был осведомлен о неисправности, но все равно покинул квартиру, оставив технику включенной, чтобы сходить в магазин. По данным МЧС, комната была полностью охвачена огнем всего за несколько минут, а другие помещения сильно задымились, сообщает mkset.ru.

Пожарные успели спасти троих человек из соседних квартир, которые едва не пострадали от дыма. Пожар был ликвидирован за 11 минут, предотвращено распространение огня за пределы задетой квартиры. Еще четверо людей самостоятельно эвакуировались.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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