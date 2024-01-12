Горячие источники пешей доступности: омичи массово заболевают пневмонией

Жители Омска массово заболевают пневмонией из-за затопленного подъезда

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из домов Октябрьского округа подвал стал заполняться кипятком с середины осени, но никто не реагирует на эту проблему. Жители многоэтажного здания по адресу 7-я Линия, 181 сталкиваются с последствиями коммунальной аварии на теплосетях, которая произошла в ноябре 2023 года. Их подвал затоплен уже два месяца.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Эта проблема приводит к образованию плесени, неприятному запаху и отслоению штукатурки в квартирах. В подъезде жильцам приходится ориентироваться на ощупь из-за очень густого пара. На первом этаже вода поднимается прямо из-под половиц.

Постоянно высокая влажность в доме негативно влияет на здоровье жильцов. Одна из жительниц рассказала, что несколько человек с первого этажа уже обратились в больницу с тяжелой стадией пневмонии и были помещены в реанимацию.

По словам жильцов, их жалобы о проблеме игнорируются с осени. Они обращались к работникам управляющей компании, администрации Омска, областной Госжилинспекции, "Тепловой компании" и даже в прокуратуру, сообщает gorod55.ru.

После того как проблема была обнародована в социальных сетях, представители мэрии заявили, что 12 января запланирован выезд на место аварии для устранения повреждений на теплосетях. Однако по информации издания "Город55", бригада приехала, но помимо откачки воды ничего не предприняла. Комментарий администрации города по проделанным работам оперативно получить не удалось.