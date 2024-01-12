Бастрыкин заступился за ослепшую после косметолога волгоградку

Глава СКР Бастрыкин встал на сторону волгоградки, ослепшей из-за косметолога

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет от правоохранительных органов Волгограда относительно расследования случая с косметологом, которая лишила одну из своих клиенток зрения. У задержанной было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих стандартам безопасности. Требования безопасности нарушались из-за отсутствия у 37-летней специалистки лицензии на выполнение косметологических процедур.

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Как ранее сообщалось, 40-летняя клиентка из Волжского потеряла зрение на один глаз после процедуры введения ботокса, проведенной задержанной. Пострадавшая женщина обращалась за помощью, чтобы избавиться от морщин на лбу и между бровями. В настоящее время ей приходится проходить лечение в больнице, сообщает novostivolgograda.ru.

Стоит отметить, что подобные инциденты имеют место по всей территории России. Рынок косметологических услуг заселен самоучками без соответствующего образования, профессионального опыта и лицензий. Часто они используют фальшивые препараты и рекламируют свои услуги в социальных сетях, представляя фотографии чужих работ.