Пожар из-за горящей ёлки в московской квартире: пострадали два ребёнка

В северной части Москвы произошел пожар из-за загоревшейся новогодней ёлки в квартире на Лобненской улице.

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Причиной возгорания стало короткое замыкание в гирлянде. Пожар привел к дымообразованию, и все члены семьи, включая двух взрослых и двух детей, пострадали от вдыхания дыма.

7-летнего мальчика и 5-летнюю девочку госпитализировали в Филатовскую больницу, где им оказывается медицинская помощь. Взрослые отказались от госпитализации.