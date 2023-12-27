В Тобольске осудили поваров, отравивших 50 детей

1:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Решение по делу о массовом отравлении детей в детском саду Тобольска весной 2022 года было вынесено. В тот момент 50 детей и 5 взрослых подверглись заболеванию сальмонеллезом после приема пищи в детском саду при школе №16 имени В. П. Неймышева. В ходе расследования выяснилось, что причиной отравления стали нарушения в технологическом процессе приготовления куриного мяса, сопровождавшиеся несоблюдением температурного режима и времени приготовления.

Фото: Комсомольская правда by Павел Мартинчик

Эксперты из Роспотребнадзора и следственного комитета провели более 60 комиссионных судебных экспертиз и допросили более 100 человек. Результаты указали на виновность бывших шеф-повара и повара детского учреждения, которых суд признал виновными по статье 238 УК РФ о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья детей до шести лет, сообщает tmn.aif.ru.

Наказание было вынесено в виде принудительных работ на срок 1 год 3 месяца и 1 год для шеф-повара и повара соответственно. Кроме того, им будет удерживаться 5% заработка в доход государства. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу детей на сумму 1 млн 510 тыс. рублей.

Сальмонеллез, вызванный употреблением недоваренного мяса, представляет серьезную опасность, сопровождаемую высокой температурой, рвотой, болями в животе и другими симптомами. Лечение требует медицинского контроля из-за возможных осложнений. Для предотвращения подобных случаев важно соблюдать правила гигиеничного приготовления пищи, хранения продуктов и полного приготовления мяса перед употреблением.