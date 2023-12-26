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Пожар в Мариинской больнице быстро ликвидирован

Происшествия

Во вторник, 26 декабря, в 12:26 в Мариинской больнице произошел пожар.

Пожар в Мариинской больнице быстро ликвидирован
Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, возгорание было зафиксировано на первом этаже в кабинете площадью 25 квадратных метров, где горела обстановка на площади 3 квадратных метра. Об этом сообщает Петербург2.

Благодаря оперативным мерам пожар был локализован в 12:44 и ликвидирован в 12:56.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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