Пожар в Мариинской больнице быстро ликвидирован

Во вторник, 26 декабря, в 12:26 в Мариинской больнице произошел пожар.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, возгорание было зафиксировано на первом этаже в кабинете площадью 25 квадратных метров, где горела обстановка на площади 3 квадратных метра. Об этом сообщает Петербург2.

Благодаря оперативным мерам пожар был локализован в 12:44 и ликвидирован в 12:56.