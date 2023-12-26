В Москве школьнику разорвало щеку из-за неосторожной игры с петардой

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве школьнику разорвало щеку после того, как он поиграл с петардой. Теперь парню предстоит встречать Новый год в больничной палате.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

По информации Telegram-канала SHOT, в воскресенье вечером, 24 декабря, ученик девятого класса из школы "Тропарёво" отправился гулять с друзьями и они решили развлечься петардами. В какой-то момент школьник запнулся, и петарда взорвалась прямо рядом с ним. Его срочно доставили в больницу, где врачи выявили открытую рану на щеке справа.

На данный момент полиция расследует все обстоятельства произошедшего. Школьник находится в хирургическом отделении одной из столичных больниц.