В Москве женщина присвоила себе предназначенные на подарки детям деньги

1:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В этом году настоящим "Гринчем" оказалась мама из Москвы по имени Марика, которая решила собрать деньги в родительском чате детского сада на подарки для детей. Однако оказалось, что часть собранных средств была использована для погашения семейных долгов.

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В преддверии Нового года Марика предложила хитрый план по разрешению семейных кредитных проблем. Она взяла на себя инициативу организации закупки подарков для детей из группы своего ребенка, обратившись к родителям с просьбой перевести деньги на карту ее мужа. Благодаря доверию к ней, родители без вопросов переводили необходимую сумму.

Когда было собрано 53 тысячи, Марика заявила, что подарки забронированы, и планирует их выкупить в начале декабря. Однако, когда настало время получить заказ, Марика стала избегать этого, предлагая разные отговорки. Родители попросили вернуть деньги, чтобы они могли сами осуществить закупку, но обнаружили, что 43 тысячи были списаны банком в счет погашения долга, сообщает Telegram-канал "Baza".

Марика вынуждена была признать, что счета ее мужа заблокированы, и вернуть деньги стало невозможно из-за финансовых обязательств перед банками. Родители согласились на компромисс, взяв у Марики расписку о ежемесячном возврате по 10 тысяч рублей. Однако она не выполнила условия соглашения, и обманутые родители обратились к мужу Марики. Тот пообещал вернуть всю сумму до середины декабря, но и этому обещанию не смог соответствовать. Теперь полиция занимается разбирательством в кредитной истории Марики.