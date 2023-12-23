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В Сочи из-за снежного шторма закрылись большинство горнолыжных трасс

1:07
Происшествия

На горнолыжных курортах "Роза Хутор" и "Красная Поляна" в Сочи закрыты большинство трасс и канатных дорог из-за сильного шторма.

В Сочи из-за снежного шторма закрылись большинство горнолыжных трасс
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По данным Telegram-канала SHOT, на курорте "Роза Хутор" туристы сталкиваются с плохой видимостью из-за снегопада, и единственная работающая канатная дорога "Олимпия" функционирует в разгрузочном режиме с уменьшенным количеством кабинок. Это приводит к долгим очередям и неудобствам для отдыхающих. Аналогичная ситуация наблюдается на курорте "Красная Поляна", где закрыты все трассы, подъемники и канатные дороги, и работают только развлекательные зоны, такие как ферма северных оленей.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение до 25 декабря из-за ожидаемых сильных ливней, ливней с грозами и мокрого снега. Зимние пляжи закрыты, а в горах наблюдается сильный ветер с порывами до 27 м/с и интенсивный снегопад. В связи с этим все службы работают в усиленном режиме, и ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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